Frank Lammers en Guus Meeuwis met ongeschoren benen op de wielrenfiets

Frank Lammers, Guus Meeuwis en Leontien van Moorsel: het regent zondag bekende Brabanders in het prachtige Lierop. En niet zonder reden. Ze doen immers mee aan de jaarlijkse ‘Tour der Ongeschoren Benen Classic’, een wielrentocht van 114 kilometer door de Brabantse en Limburgse Peel. "Guus is een beest. Onze troef."

Ron Vorstermans Geschreven door

Er doen dit jaar maar liefst 150 mensen mee, ook amateurs en wielrenprofs. Het is dus een drukke bedoening bij het Gemeenschapshuis De Vurherd. Daar gaat de toer om elf uur 's ochtends van start. Voordat ze op de fiets klimmen staan de meeste deelnemers nog rustig met elkaar te praten in het cafetaria-gedeelte van De Vurherd. Zo ook Guus Meeuwis met Frank Lammers. De teamgenoten staan samen aan een tafeltje te wachten tot ze op het podium worden geroepen door cabaretier Rob Schepers, die zelf ook meedoet aan de Tour der Ongeschoren Benen. De deelnemers worden een voor een door Schepers aan het publiek geïntroduceerd.

"Niemand heeft gezegd dat ik hard kan fietsen."

Aan de tafel van Lammers gaat het ogenschijnlijk over PSV. De acteur, die uit het naastgelegen Mierlo komt, moet nog steeds bijkomen van het Champions League-succes van ‘zijn PSV’ afgelopen woensdag. “In Eindhoven gaat het natuurlijk uitstekend”, lacht hij. "Of ik trotser op het succes van PSV ben dan op mijn wielrenkunsten? Nou ja, niemand heeft gezegd dat ik hard kan fietsen. Maar ik vind het wel leuk om te doen, hoor.” Oud-PSV-speler Wilfred Bouma, tevens uitgenodigd, glimt nog na van het succes in Eindhoven. “Ja, natuurlijk, dat is mooi. Maar wielrennen is ook leuk. Ik heb het altijd een mooie sport gevonden. Bovendien is fietsen is niet zo belastend voor de gewrichten. Dat kan ik na mijn enkelblessure wel gebruiken."

Maar hoe komt het nou dat al die prominenten naar het prachtige Lierop zijn getrokken? Het anwoord is Guus Meeuwis. "Nou ja, niet helemaal. Mijn tourmanager Mark van Horik en zijn vrouw Doretti komen uit Lierop. Zij doen de organisatie met vrienden. Ik kom alleen met bandleden opdagen", legt de Tilburgse zanger uit.

"Het blijft maar groeien."

"Tien jaar geleden besloten we met de band om vanuit Rotterdam naar Noord-Limburg te fietsen. Een jaar later waren we met veel meer muzikanten, een man of vijftig. Zo bleef het maar groeien. En nu zijn we in Lierop, wordt er van alles georganiseerd en gaan we 150 kilometer fietsen door Brabant en Limburg.” De concurrentie is niet mals dit jaar. Wat te denken van voormalig Girowinnaar Tom Dumoulin, meervoudig Olympisch baankampioen Harrie Lavreysen, Lars Boom, Leontien van Moorsel én veldritlegende Richard Groenendaal? Ze doen allemaal mee in de race om een plek op het podium.

"Ik heb er nul in de benen dit jaar."