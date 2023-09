Vuurwerk op het veld gegooid: Willem II-NAC definitief gestaakt

De wedstrijd Willem II-NAC is zondagmiddag definitief gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Toen supporters in de eerste helft spullen op het veld gooiden, werd de wedstrijd ook al stilgelegd. De stadionspeaker vroeg de supporters toen om daarmee te stoppen. Toch belandde er vroeg in de tweede helft vuurwerk bij de cornervlag, waarop scheidsrechter Edwin van de Graaf opnieuw het duel weer stillegde. De stand was toen 0-3 in het voordeel van NAC.

Het is een van de meest beladen derby’s in Nederland. Willem II tegen NAC Breda is een burenruzie die enorm leeft bij beide supportersgroepen. Supporters uit Breda waren zondagmiddag weer welkom, maar het werd een trieste voetbalmiddag die al na 52 minuten speeltijd voorbij was. NAC Breda stond op dat moment met 0-3 voor.

Beladen wedstrijd

De inzet van flink wat politie en Mobiele Eenheid rondom het Koning Willem II Stadion gaf zondagmiddag vroeg in de middag al aan hoe beladen de wedstrijd is. Volgens politiewoordvoerder Eric Passchier was er sprake van een normale inzet rondom een derby. “We hebben geen extra maatregelen genomen, maar kunnen opschalen indien nodig.”

Vorig jaar waren uitsupporters niet welkom tijdens de derby in Tilburg en Breda. Dit besluit werd genomen na overleg tussen de burgemeesters, politie, het Openbaar Ministerie en de clubs. De veiligheid van supporters, stewards, beveiligers en hulpdiensten kon niet meer worden gewaarborgd, stond in een verklaring.

300 uitsupporters

Dit seizoen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met 300 uitsupporters, de helft van de maximale capaciteit van het uitvak. En met extra veiligheidsmaatregelen, zoals meer stewards van NAC Breda. Bij Willem II waren ze geheimzinnig over de maatregelen om eventuele relschoppers niet wijzer te maken.

Op het bezit van vuurwerk werd in ieder geval niet goed gecontroleerd, want bij de opkomst van de spelers werden tientallen fakkels afgestoken. In de tweede helft werd bovendien een fakkel op het veld gegooid, waarop scheidsrechter Edwin van de Graaf voor de tweede keer de wedstrijd staakte. In de eerste helft deed hij dat nadat bij de 0-2 voorwerpen op het veld werden gegooid. Een supporter van de tribune werd daarop van het vak verwijderd.

De enige supporters die konden juichen waren die van NAC Breda. Vanuit een sinds dit seizoen extra beveiligd uitvak met plexiglaswanden en metershoge netten zodat er niks gegooid kon worden. Dat gooien kon wel vanaf de andere tribunes en betekende dat de derby op een trieste wijze eindigde. Wanneer het duel wordt uitgespeeld is nog onduidelijk.

Onrust buiten het stadion

Na afloop van de wedstrijd was het even onrustig buiten het stadion. Supporters van NAC moesten in het stadion blijven, terwijl de Willem II-aanhang naar buiten ging. Die Willem II-supporters gooiden met blikjes, maar ook met een kliko en hekken. De ME moest verschillende keren ingrijpen.

Tegen zessen konden de supportersbussen van de NAC-fans vertrekken.