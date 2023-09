Grote zoektocht naar vermiste man (76) op scootmobiel

Foto: Tom van der Put/SQ Vision Foto: Tom van der Put/SQ Vision Foto: Tom van der Put/SQ Vision Volgende 1/3 Foto: Tom van der Put/SQ Vision

Een 76-jarige man uit Sint Willebrord is al sinds zaterdagavond vermist. De politie is hard naar hem op zoek en ook het Veteranen Search Team is ingezet om mee te helpen. Vanwege de gezondheid van de man spreekt de politie over een 'urgente vermissing'.

Verschillende ploegen van het Veteranen Search Team zijn zondagmiddag op zoek gegaan naar de man. Er werd onder meer gezocht in de buurt van het terrein van het vliegveld Breda International Airport. Een groep van zo'n twintig man kamde het bosgebied dat ernaast ligt, helemaal uit. De reden om juist daar te gaan zoeken, was een melding dat de man mogelijk was gezien op de parallelweg langs het vliegveld. Dat hoorde de 112-verslaggever. Het is een heel bosrijke omgeving, met veel slootjes, zag hij. Ondertussen waren ook in ieder geval twee andere ploegen van het Veteranen Search Team op pad, zij zochten op andere locaties. Op het verzamelpunt staan bussen waar een mobiele werkruimte is ingericht en voor catering wordt gezorgd. "Ze zijn hier grootschalig aan het zoeken", zag de 112-correspondent. "Ze zijn op alles voorbereid." Vertrokken op scootmobiel

De eerste melding van de verdwijning van de man kwam zaterdagavond rond half tien. Er werd een burgernetmelding verspreid om uit te kijken naar de man. Hij was vanuit de Boterbloemstraat vertrokken op een scootmobiel. Het gaat om een man met een witte huidskleur, donkergrijs haar en een bol gezicht. Op het moment dat hij verdween droeg hij een blauwe jas en had hij een pet op. De 76-jarige man rijdt op een grijsblauwe scooter, zo laat de politie zondagmiddag weten. Aan de achterkant ervan is een wandelstok vastgemaakt. Zo'n wandelstok met drie kleine pootjes aan de onderkant gemonteerd.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision