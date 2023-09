Weer liep de derby uit de hand: 'Ze maken de club zo kapot'

Het was voor het eerst dat er weer uitsupporters welkom waren bij de beladen derby tussen Willem II en NAC, driehonderd in totaal. Het had het begin moeten zijn van weer 'normale aantallen supporters' bij de uitwedstrijden, zei een politiewoordvoerder voorafgaand aan de wedstrijd. Maar de wedstrijd werd al vroeg in de tweede helft gestaakt omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid. En na afloop werd buiten het Koning Willem II Stadion de confrontatie gezocht met de ME.

Leon Voskamp Geschreven door

Willem II zegt in een reactie de daders op te willen sporen, die spullen op het veld gooiden en vuurwerk afstaken. Eventuele boetes van de KNVB wil de club op hen verhalen. Daarnaast krijgen de daders een stadionverbod. Terwijl het duel zo goed begonnen was. Ja, het was een heksenketel in het Koning Willem II Stadion, waarbij de supporters zich vocaal van hun beste kant lieten horen. Maar van grote onrust tussen beide supportersgroepen was weinig te merken. Tot het moment dat de wedstrijd gestaakt moest worden. Buiten werd het na de definitieve staking wel onrustig, toen een groep aanhangers van de thuisploeg hun woede richtte op de Mobiele Eenheid. Er werd van alles gegooid: van blikjes en containers tot stokken en zelfs een hek. De ME greep een aantal keer in, waarna de groep uit elkaar werd gedreven.

"Ze maken de club kapot op deze manier."

Meerdere Willem II-supporters lieten hun onvrede horen over de relschoppers. “Ze maken de club kapot op deze manier, ze hebben hier helemaal niets te zoeken”, zegt Jan uit Tilburg. Kort daarvoor sprak hij een jongen met bivakmuts aan op zijn gedrag. Waar de Willem II-aanhang buiten het stadion hun frustratie afreageerde op de ME, werd er binnen in het stadion nog gefeest door de NAC-supporters. Het duurde tot kwart voor zes voordat de bussen met NAC-supporters richting Breda konden gaan rijden. Betekent de onrust dat er net als vorig jaar een verbod op uitsupporters komt? De tijd zal het leren. “Het was duidelijk, dit kwam niet door het uitvak", zegt Leon Deckers van de supportersvereniging van NAC. "Dat was met die plexiglaswanden en netten overigens ook nooit mogelijk geweest."

"We konden de sirenes en politiehonden horen."

Dat het buiten uit de hand liep, kregen de NAC-supporters in het stadion wel mee: "Dat konden we horen aan de sirenes en politiehonden. Ik ben benieuwd welke draai de politie en politiek hier aan gaan geven. Sommige instanties zal het namelijk goed uitkomen als er geen uitsupporters meer bij de derby aanwezig mogen zijn.” Supporters zijn bij het restant van de gestaakte wedstrijd in ieder geval niet welkom. Aan de Bredanaars de taak om hun voorsprong vast te houden. Verdediger Jan Van den Bergh: “In een derby 0-3 voor staan tegen een sterke ploeg als Willem II is goed. We zijn blij dat we dit onze supporters dit konden geven.”