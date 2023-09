Zij had altijd een kort lijntje met Omtzigt maar komt niet op zijn lijst

Over een paar weken maakt Pieter Omtzigt zijn kandidatenlijst bekend. Grote afwezige op die lijst: Henriette van Hedel uit Boxtel. Ze had altijd een kort lijntje met de voormalig CDA'er die nu zijn eigen partij is begonnen. Maar ze hoefde niet zo nodig. "Ik heb mijn plicht gedaan", zegt ze daar zelf over. "Mijn persoonlijke bijdrage kan met een gerust hart op een lager pitje."

In december vorig jaar maakte Van Hedel bekend mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen met de partij Alliantie. Die partij is opgericht door sympathisanten van Omtzigt. Het bleek het voorlopige sluitstuk van gerommel in het CDA, na een groot verschil van inzicht over de koers van de partij. Een zetel kreeg ze niet, maar de toon was gezet.

"We wilden echt kijken wat we konden veranderen om het beter te maken."

Van Hedel richtte in 2019 met een groot aantal gelijkgestemden de stichting Sociale Christendemocratie op. Om het vooral over de inhoudelijke koers te kunnen hebben. “Nog voor corona, in 2019, protesteerde het hele maatschappelijke middenveld. Boeren, verpleegkundigen en docenten stonden op het Malieveld. Groepen burgers die traditioneel voor een groot deel vertegenwoordigd worden door het CDA. We wilden echt kijken wat we inhoudelijk konden veranderen om het beter te maken." Omtzigt was nauw betrokken bij die stichting. En het was deze club die na het 'functie-elders debacle' een extra CDA-congres wist af te dwingen om uitleg te vragen over de breuk tussen de partij en het Kamerlid. Uitleg en bijstelling van de partijkoers kwam er tijdens het congres niet volgens Van Hedel. Zij, en velen met haar, zegden het lidmaatschap van de partij op. In 2022 richtte Van Hedel met vijf anderen De Nieuwe Denktank op. Ook hier zijn de lijnen met Omtzigt weer kort.

"Het is fijn om aan de wieg te hebben gestaan van een omslag."

In de peilingen staat NSC van Omtzigt op ruim 30 zetels. Plek genoeg voor Van Hedel zou je denken. Toch kiest ze ervoor om haar energie in andere dingen te steken. "Het is fijn om aan de wieg te hebben gestaan van een omslag. Er is een nieuwe discussie ontstaan op het midden. De wil om principes ook in de praktijk te brengen." En die omslag blijkt nog groter. Het verweesde midden heeft zich inmiddels opgesplitst in 3 partijen. Het 'oude' CDA, De BoerBurgerBeweging én de nieuwe partij van Omtzigt, NSC.

"We inspireren zelfs volksvertegenwoordigers het volk weer te vertegenwoordigen."

De Nieuwe Denktank organiseerde eerder dit jaar een symposium met als vraag 'Waarom faalt het overheidsbeleid (bijna) altijd?', met daarbij een essaywedstrijd. Oud MBO-bestuurder Anja van Gorsel en politica Mona Keijzer wonnen deze wedstrijd. Keijzer gaf zelf aan dat haar beslissing om terug te keren in de politiek (nummer 2 op de lijst van BBB en premierskandidaat) was ingegeven omdat ze geprikkeld was door die essaywedstrijd. Van Hedel lacht: "We inspireren zelfs volksvertegenwoordigers het volk weer te vertegenwoordigen." Zelf richt ze zich binnen De Nieuwe Denktank de komende tijd op het onderwijs. "Wist je dat een kwart van de schoolverlaters praktisch analfabeet is? Als kinderen niet goed leren lezen of rekenen kunnen ze zichzelf nooit overstijgen. Hoe kan het dat we dit in een welvarend land niet goed op de rit krijgen?" Ook blijft ze zich inzetten voor Alliantie. De partij doet niet mee aan de verkiezingen in november, omdat de speerpunten van de partij dubbelen met die van Omtzigt. "Maar over een kleine vier jaar zijn er weer Statenverkiezingen en daar kan de partij van waarde zijn."

"Ik ga mijn energie nu steken in projecten die minder vrienden hebben."