Jordi werd vier jaar geschorst voor doping en stopte bijna met zijn sport

De eerste twee jaar van zijn dopingschorsing had Jordi van Loon (27) geen motivatie meer om te fietsen. Hij was boos en gefrustreerd dat hij zijn onschuld niet kon bewijzen. De wielrenner uit Sint Willebrord zette daarna de knop om en besloot weer te gaan trainen. Na een schorsing van vier jaar keerde Jordi dit seizoen terug in het peloton. Hij blijft hopen op die ene kans: rijden bij een grotere ploeg.

Vanwege hormonale problemen kreeg hij van de endocrinoloog het medicijn Sustanon voorgeschreven. Daarvoor kreeg hij een schriftelijk bewijs, omdat het middel op de dopinglijst staat. “Maar ik werd later positief getest op norandrosteron, een lichaamseigen stof. Met een dopingexpert en een advocaat ben ik de strijd tegen mijn schorsing aangegaan. Het is frustrerend dat je weet dat je niets fout hebt gedaan, maar dat er over jou wordt beslist.”

Jordi had jarenlang de droom om profwielrenner te worden. Hij leefde voor zijn sport, maar in 2018 werd er een streep door de ambitieuze plannen gezet. De reden was een vierjarige schorsing van sportbond KNWU vanwege het overtreden van het dopingreglement. Dat dopinggebruik ontkent hij tot op de dag van vandaag.

De laatste kans om zijn onschuld te bewijzen was een laboratoriumtest die 25.000 euro kostte. “Maar van de Dopingautoriteit mocht dat uiteindelijk niet, want ik moest naar een door hen erkend lab. En dan had ik nog steeds niet de zekerheid dat eruit kwam dat ik nooit verboden middelen heb gebruikt. Het was de machtige bond tegen de kleine sporter en dan ben je kansloos. Op een gegeven moment hebben we de strijd moeten opgeven, het was onhaalbare kaart.”

Van de 1 op de andere dag mocht de Brabander geen wedstrijden meer rijden. Het was het begin van een mentaal zware periode. “Ik was het plezier in fietsen kwijtgeraakt en ben me gaan richten op mijn maatschappelijke carrière. In de loop der jaren ben ik erachter gekomen wie mijn echte vrienden zijn, want velen hebben me laten vallen. Door mooie woorden van mijn goede vrienden en familie besloot ik uiteindelijk tijdens mijn schorsing het trainen weer op te pakken.”