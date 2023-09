Gecrasht vliegtuigje was nog geen jaar oud en kostte anderhalf miljoen

Het vliegtuigje dat zaterdagochtend afbrandde op de start- en landingsbaan van Kempen Airport in Budel, was nog geen jaar oud. Het hypermoderne propellervliegtuig, een Diamond Aircraft DA50 RG, heeft een nieuwwaarde van zo’n anderhalf miljoen euro.

Het toestel had sinds november vorig jaar Kempen Airport als thuisbasis, maar is van een Belgische particulier. De piloot is geen lid van de vliegclub op het vliegveld in Budel. Hij maakte regelmatig rondvluchten in de omgeving, maar vloog deze zomer ook in verschillende etappes naar Zuid-Frankrijk en terug.

Zaterdagmorgen ging het mis. Na de start merkte de piloot dat het toestel vermogen verloor. Terwijl hij meteen linksom terugvloog naar de landingsbaan verloor hij snel hoogte. Om het vliegtuig op de landingsbaan te laten landen moest de piloot bijna een haakse hoek naar rechts maken.

Bij die manoeuvre heeft het toestel met de rechtervleugel de grond geraakt en is in brand gevlogen. Het toestel bleef rechtop en de piloot kon zelf uit het vliegtuig stappen. Hij raakte lichtgewond aan zijn hoofd.