Willy en René weten het zeker: 'Ajax dit jaar geen concurrent voor PSV'

PSV moet met deze selectie kampioen worden. Dat zeggen de gebroeders Van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. De Helmondse clubiconen zijn zeer enthousiast over de kwaliteit van de definitieve selectie en over de aanpak van trainer Peter Bosz. In titelverdediger Feyenoord zien ze wel een ijzersterke concurrent, maar voor Ajax geldt dat zeker niet. "Ik heb Ajax nog nooit zo slecht zien spelen", zegt René.

PSV boekte dit weekend een comfortabele 4-0 overwinning bij buurman RKC Waalwijk. "De eerste helft speelde PSV wel wat minder, maar na rust ging het stukken beter", zegt René. "Ik kan eigenlijk niemand opnoemen bij PSV die slecht speelde." Bovendien waren nieuwelingen Hirving Lozano en Armel Bella-Kotchap er nog niet bij. "Met Lozano erbij heeft Bosz een mooi luxeprobleem op de vleugel", vindt Willy. "Maar volgens mij kan Lozano ook wel op het middenveld spelen."

"Dit was echt Ajax onwaardig."

Waar Feyenoord bij Utrecht ook ruim won, daar knoeide Ajax twee punten bij Fortuna. "Ik was er in Sittard bij", vertelt Willy. Het was niet best, maar Ajax komt er straks toch wel weer aan. Er waren wel fases dat Ajax best sterk was." René verslikt zich bijna bij die woorden van zijn broer. "Ik heb echt geen idee over welke fases jij het dan hebt. Die waren er bij mij dan zeker uitgeknipt. Ik heb Ajax nog nooit zo slecht gezien, dit was echt Ajax onwaardig." Nu de selecties van alle clubs definitief bekend zijn, wagen de gebroeders zich aan een voorspelling voor de de drie van de Eredivisie waarin beiden geen plek voor Ajax zien. Willy: PSV Feyenoord FC Twente René: PSV AZ Feyenoord De broers zien ook mogelijkheden dat PSV meerdere mooie jaren tegemoet gaat. "In de jaren 80 werd PSV een paar jaar na elkaar kampioen, dat zou nu weer kunnen gebeuren." Willy ziet dat ook zo. "Dit is een elftal voor de toekomst."

"Jan Jongbloed was een mooie vent."

In de podcast gaan Willy en René ook in op de Champions League-loting, supportersgeweld en het overlijden op hun Oranje-collega Jan Jongbloed. "Een mooie vent", vinden de gebroeders. "Ik weet nog dat Cruijff hem eens wilde uitleggen hoe hij moest vissen en dat Jan hem toen dreigde in het water te gooien", zegt René. "Hij vond het niet leuk dat wij zeiden dat we met Jan van Beveren in de goal twee keer wereldkampioen waren geworden", memoreert Willy. "Maar hij was een echte Amsterdammer die ook altijd zei wat hij dacht, dus dan mogen wij dat ook."