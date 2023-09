Carnavalsvierder buiten westen geslagen, wie herkent de dader?

Op zaterdag 18 februari werd er volop carnaval gevierd in het bruisende centrum van Breda. Niet alleen door de inwoners van de stad. Vanuit de rest van Nederland daalden de carnavalsliefhebbers af naar het zuiden om het feest mee te vieren. Maar het was niet voor iedereen een feest. Een man uit Utrecht vierde carnaval met vrienden en hield pijnlijke herinneringen over aan zijn bezoek in Breda.

Aan de voet van de Bredase Grote Kerk was het op die zaterdag een drukte van jewelste. Midden in een grote mensenmassa ontstond ineens een opstootje. Dat werd vastgelegd door bewakingscamera's. Op beelden is te zien hoe een getinte man met een Gucci-petje en een vest met de tekst Slot bij de man uit Utrecht een ketting van zijn nek trekt.



Duwen en trekken

Er ontstond vervolgens een vervelende sfeer waarin werd geduwd en getrokken. Het slachtoffer kreeg harde klappen van de man met het petje en een man in een wit gewaad en met een zonnebril op. Daarna ging het duo ervandoor. De man uit Utrecht lag op de grond en was bewusteloos. Volgens de politie was de neus van het slachtoffer op meerdere plaatsen gebroken. Verder heeft het slachtoffer nog steeds last van concentratieproblemen, heeft studievertraging opgelopen, lijdt aan slapeloosheid en angstaanvallen. Op beelden van Bureau Brabant zijn de verdachten te zien. Herken je deze mannen die tijdens carnaval de rake klappen uitdeelden?