Spullen van dierenvoedselbank bij Shanon voor de deur gezet na muizenplaag

Shanon Schepens is ten einde raad. Twee jaar lang kon ze met de opslag van haar Dierenvoedselbank terecht bij de kringloopwinkel in Eindhoven, maar sinds maandag staat alles op straat. “Ik liep al op m’n tenen en weet niet meer wat ik moet doen”, zegt ze in tranen. De eigenaar van de kringloopwinkel zegt dat hij door een muizenplaag niet anders kan.

Met haar stichting Dierennoodhulp Noord-Brabant helpt Shanon iedere maand tientallen arme gezinnen aan eten en spullen voor hun huisdieren. Ze heeft verschillende uitgiftepunten in onder meer Oss, Uden en Den Bosch. De spullen worden opgeslagen in een loods in Den Bosch en een magazijn in Eindhoven, dat ze met de kringloopwinkel deelde. Maar sinds maandag is ze de opslagruimte in Eindhoven kwijt. “Een maand geleden kreeg ik plots van de eigenaar van de kringloopwinkel te horen dat ik eruit moest. Er zou nog een datum geprikt worden voor de verhuizing, maar vanochtend stond alles ineens bij mij voor de deur.”

"Soms denk ik eraan om overal mee te stoppen."

Twaalf pallets met dierenvoer, hondenmanden en andere spullen staan nu op straat in Sint-Michielsgestel. “Een vriend van de eigenaar van de kringloopwinkel in Eindhoven klopte aan en zei dat hij de spullen daar had neergezet", zegt Shanon verbijsterd. Ralph Slegers van de kringloopwinkel verwijt Shanon dat ze te weinig doet tegen een muizenplaag. “We steunen de Dierenvoedselbank al 2,5 jaar en al die tijd mocht ze de ruimte kosteloos gebruiken”, zegt hij. “Toen we in mei de muizenplaag ontdekten, zou ze het voer in dichte kasten stoppen en de muizen gaan bestrijden.” In juli was er volgens hem nog niks gebeurd en waren er al tientallen zakken voer leeggegeten. “Ook onze eigen voorraad zit nu helemaal onder de poep en plas. Dat kost ons duizenden euro’s", zegt hij. Toen een andere huurder bij hem kwam klagen en dreigde met juridische stappen, was voor Slegers de maat vol.

"Na alles wat we voor de Dierenvoedselbank hebben gedaan voelt dit als stank voor dank.”

“Begin augustus heb ik gezegd dat het zo niet langer kon. Ik wilde Shanon niet in de kou laten staan en zei dat ik een verhuizer kon regelen, maar daar reageerde ze niet op. Heel vervelend allemaal, maar ik wil ook niet uit dit pand gezet worden." Hoe dan ook, de spullen staan nog steeds op straat en Shanon heeft geen ruimte in een loods in Den Bosch. Daarom hoopt ze dat er iemand is die haar uit de brand kan helpen. “Er zijn nog steeds veel huishoudens die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Ik hoop dat we snel iets kunnen vinden, want zij rekenen wel iedere maand op ons", verzucht Shanon. “Ik vraag me soms af, waar doe ik het voor? Dan denk ik eraan om overal mee te stoppen. Het wordt af en toe gewoon te veel.” Ook Ralph baalt van de situatie. "Na alles wat we voor de Dierenvoedselbank hebben gedaan voelt dit als stank voor dank.”