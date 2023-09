Twee gewonden bij kettingbotsing op de A59 bij Heesch

Op de A59 bij Heesch is dinsdagochtend een kettingbotsing gebeurd. Hierbij waren twee bestelbusjes, een vrachtwagen en een auto betrokken. De bestuurders van de twee busjes raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk dat iets voor acht uur gebeurde, zorgde op het hoogtepunt van de file voor ruim een uur vertraging van Den Bosch in de richting Oss.

Opvallend was dat bekenden van een van de slachtoffers hun auto aan de andere kant van de snelweg op de vluchtstrook zetten en de snelweg overstaken. Dit tot ongenoegen van de politie.

Het was dinsdag in de ochtendpits raak met ongelukken in onze provincie. Zo zorgde een ongeluk op de A2 bij Best voor flinke vertraging wanneer je richting Eindhoven wilde. Het verkeer liept vast tussen Boxtel-Noord en Best-West. Bij Best was even een rijstrook dicht. De vertraging liep rond kwart over acht op tot ruim een uur. Om negen uur moesten weggebruikers nog rekening houden met een half uur extra reistijd.

Eerder problemen op A58

Iets voor half acht ontstonden er ook problemen op de A58 tussen Moergestel en Oirschot. Ook daar gebeurde een ongeluk. Dit zorgde op het hoogtepunt van de file voor zo'n vijftig minuten vertraging in de richting Eindhoven. Rond negen uur was het ergste hier achter de rug.