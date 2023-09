Brand in appartementencomplex aangestoken, bewoner (58) aangehouden

De bewoner van een appartement aan de Offenbachlaan in Eindhoven waar dinsdagochtend brand uitbrak, is aangehouden door de politie. De man van 58 wordt ervan verdacht de brand in zijn appartement te hebben gesticht. De brand woedde op de begane grond, maar ook andere appartementen in het complex hadden veel last van de rook die erbij vrijkwam. Drie volwassenen en twee kinderen werden daarom uit het gebouw gehaald. Daarbij werd ook een hoogwerker ingezet.

De bewoner van het brandende appartement was niet thuis toen de hulpdiensten in de Offenbachlaan kwamen. De man werd even later aangehouden. Zijn appartement liep behoorlijke schade op. De mensen die uit het gebouw zijn gehaald, hadden rook ingeademd. Ze zijn door het ambulancepersoneel nagekeken. Twee vrouwen moesten mee naar het ziekenhuis. De brandweer wist de brand te beperken tot één appartement op de begane grond. Toen de brand onder controle was, moest het gebouw worden geventileerd. Voor de afhandeling van de ontstane schade wordt de stichting Salvage in geschakeld.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision