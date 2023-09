Geen herfst, maar een hittegolf: 'Het kan zelfs tropisch worden'

Het wordt heet nazomerweer deze week met temperaturen rond de dertig graden. In de zuidelijke provincies is zelfs een hittegolf mogelijk, volgens Johnny Willemsen van Weerplaza. Dat zou heel bijzonder zijn, want dat gebeurde in september nog nooit in onze provincie. Maar daarvoor moet het kwik wel minimaal drie dagen boven de 30 graden uitkomen.

"Gisteren was het al warm. De komende dagen stijgt de temperatuur. We krijgen sowieso zomerse temperaturen en misschien wel tropisch", vertelt Willemsen. Dat maakt de kans op een regionale hittegolf deze week groot.

Of die hittegolf er ook echt komt, is lastig te zeggen. "De temperatuur blijft tot en met vrijdag schommelen rond de dertig graden", legt de meteoroloog uit. "We weten niet zeker of het daadwerkelijk drie keer boven de dertig graden komt. Pas dan spreken we van een echte hittegolf."

Uniek

Als het tot een hittegolf komt, is dat heel bijzonder. "In het verleden hebben we wel vaker hittegolven gehad in september, maar op de Brabantse meetstations gebeurde dat nog nooit. Het is weleens een dag warmer dan dertig graden, maar als we komende week een hittegolf krijgen is dat aardig uniek."

Het blijft waarschijnlijk tot en met volgende week maandag warm. Daarna maken regen en onweer een eind aan de hoge temperaturen. Willemsen: "Maar ook na dinsdag blijft de temperatuur boven de 20 graden."

Nog geen herfst

Liefhebbers van de herfst kunnen dus nog niet juichen. "Als je wacht op herfstweer met regen en een graad of twaalf, dan duurt dat nog even."

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft alvast tips om tijdens de hitte goed voor jezelf en anderen te zorgen.