Vrouw van haar fiets geduwd en verkracht: drie jaar celstraf en tbs

Foto: Politie/Instagram De Rondweg tussen Bladel en Reusel. Volgende 1/2 Foto: Politie/Instagram

De Syriër O. Al F. (39) moet drie jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. Al F. verkrachtte op 1 mei vorig jaar een vrouw van 55 langs de Rondweg in Bladel. Tien dagen eerder randde hij op dezelfde plek een meisje van 15 aan.