Bestuurder overleden na ongeluk met auto en vrachtwagen op A58, weg dicht

Op de snelweg A58 is dinsdagochtend bij Etten-Leur in de richting van Breda een ongeluk gebeurd waarbij een auto en een vrachtwagen zijn betrokken. De auto is achterop de vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de auto is overleden.

Bij het ongeluk waren veel hulpdiensten opgeroepen. Een traumahelikopter landde op de weg om medische assistentie te verlenen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De A58 bij Etten-Leur is in de richting van Breda dicht. Naar verwachting is de weg rond twee uur weer vrij. Het verkeer wordt omgeleid via de A17 en de A16.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision