Zo zetten deze vier leeuwenwelpjes hun eerste stapjes buiten

Een spannende dag voor vier leeuwenwelpjes in de Beekse Bergen vandaag. Ze mochten dinsdagochtend voor het eerst hun pootjes strekken in het buitenverblijf. Toen het eerste welpje over de drempel was, kwamen de andere ook snel een kijkje nemen samen met moederleeuw Evy.

De kleine leeuwtjes kwamen iets minder dan twee maanden geleden met z'n vijven ter wereld in het dierenpark, maar een welpje heeft het niet gehaald. Met de andere vier gaat het zo goed dat ze nu voor het eerst het buitenverblijf in mogen.

Volgens dierenverzorger Christian Meurrens gaat het uitstekend met de dieren. "Ze groeien als kool en zijn tonnetje rond. Ze zijn twee keer medisch gecheckt en alles zag er goed uit."

Het is het eerste nestje leeuwen in de Beekse Bergen in zes jaar. Het voortbestaan van de leeuw in het wild is bedreigd. Als het dier niet goed beschermd wordt, dan sterft het dier in de toekomst hoogstwaarschijnlijk uit.

Daarom zet het park in Hilvarenbeek zich samen met andere dierentuinen in om de leeuw als diersoort te behouden. De geboorte van deze vier kleine leeuwtjes is daarom erg belangrijk.