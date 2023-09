Frank is zo'n grote voetbalfan dat hij thuis een museum van zijn club heeft

Frank van Dinther (44) uit Oss is een enorme fan van TOP Oss en zit iedere thuiswedstrijd in het Frans Heesen Stadion. Hij gaat niet alleen kijken bij zijn club, maar hij heeft ook een grote TOP Oss-verzameling. Op de eerste verdieping van zijn huis heeft hij een eigen 'museum' ingericht met alle spullen die hij door de jaren heen bij elkaar heeft gesprokkeld.

TOP Oss is de enige profclub in Nederland die nog nooit in de Eredivisie voetbalde. De club heeft geen enorme aanhang, maar wel een heel trouwe supportersschare.

Na een periode als amateurclub keerde TOP Oss in 1991 terug in het betaald voetbal. De 12-jarige Frank was er al bij tijdens de eerste thuiswedstrijd. “Vrienden van onze buren wisten dat ik van voetbal hield en namen me mee. Ik was meteen verkocht. Met klasgenoten ging ik daarna naar iedere thuiswedstrijd. Dat seizoen kreeg ik zelfs mijn vader zo gek om naar een uitwedstrijd te rijden.”

Nu 32 jaar later is Frank er nog steeds bij. “Het is en blijft mijn club. Bij TOP Oss hoef je niet te komen voor de resultaten. Als de spelers veel inzet tonen, dan zijn wij als supporters tevreden. Ik kom voor de gezelligheid, je ontmoet je vrienden en medesupporters. Bij onze club kun je doordeweeks nog gewoon naar binnen lopen, het gaat er niet zo professioneel aan toe."