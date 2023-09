Huwelijksaanzoek tijdens brandoefening: 'Als ik het doe, doe ik het goed'

Rowie Verbakel (25) uit Gemert had nooit kunnen vermoeden dat een ontruimingsoefening op haar werk een van de meest romantische momenten in haar leven zou worden. Ze was dan ook flink verrast toen er tijdens de oefening plots een aantal brandweermannen de dokterspraktijk binnenkwamen. Het bleek allemaal in scène gezet te zijn door haar vriend Reinoud (27), die buiten op één knie ging.

“We zijn vorige week teruggekomen van vakantie en ze verwachtte dat ik het daar zou doen”, vertelt Reinoud. “Maar ik wilde het groter aanpakken. Als ik het doe, doe ik het goed”, lacht hij. De brandweerman uit Gemert is bijna tien jaar samen met zijn vriendin Rowie. Samen hadden ze het er al een tijdje over om te gaan trouwen, maar een aanzoek was er nog niet van gekomen. En dat moest voor Reinoud wel op een originele manier gebeuren. Hij smeedde een plannetje en hoopte dat de huisartsenpraktijk in Aarle-Rixtel, waar Rowie werkt, mee zou doen. “Ik dacht dit krijg ik nooit voor elkaar, maar haar collega was meteen enthousiast”, zegt Reinoud. Het idee was dat er een ontruimingsoefening zou komen, waarbij Rowie de rol van het slachtoffer op zich moest nemen. “Ze wist dat die oefening zou komen, want dat is ieder jaar. Maar ze wist niet dat de brandweer haar zou komen evacueren”, legt Reinoud uit.

“Ik stond helemaal te beven. Van blijdschap."

Terwijl Rowie dinsdag deed wat haar gevraagd werd en boven in een kamertje zat te wachten, bereidde Reinoud zich buiten voor op het moment suprême. Twee collega’s van de brandweer gingen vervolgens met zuurstofmaskers de trap op en namen Rowie mee naar beneden. Op dat moment viel voor haar het kwartje. “Ondanks die maskers herkende ik ze. Ik dacht: nu gaat het gebeuren”, zegt Rowie. Buiten ging Reinoud compleet in uniform voor haar op zijn knieën. “Ik stond helemaal te beven. Van blijdschap. Echt heel leuk, ik had niet verwacht dat hij me nog zo zou kunnen verrassen”, zegt ze. En natuurlijk zei Rowie volmondig ‘ja’.