Modeketen Shoeby probeert ondergang te voorkomen

Opnieuw zit een winkelketen in de problemen. Modeketen Shoeby met het hoofdkantoor in Rosmalen kan de rekeningen niet langer betalen. Om te voorkomen dat de keten met zo'n 200 vestigingen de deuren moet sluiten, wordt geprobeerd een akkoord te sluiten met schuldeisers.

Dat blijkt uit een brief van Shoeby aan schuldeisers en leveranciers. Daarin wordt geschreven dat zonder akkoord het doek binnen enkele weken kan vallen. De keten herstelt onvoldoende na de lockdowns tijdens de coronacrisis, en daar komt de hoge inflatie bovenop.

Shoeby wil via een zogeheten WHOA-procedure tot afspraken komen met alle crediteuren. Met die relatief nieuwe regeling kan een rechter beslissen dat nieuwe afspraken over het terugbetalen van schulden automatisch voor alle schuldeisers gelden, ook als niet iedereen akkoord is gegaan. Dit moet in de kern gezonde bedrijven redden die door uitzonderlijke omstandigheden in de problemen zijn geraakt.

"Dit traject heeft geen gevolgen voor onze klanten. Shoeby gaat door met alles wat zij van ons gewend zijn", zegt marketingmanager Janneke Schoenmakers.

Het 42 jaar geleden opgerichte Shoeby uit Rosmalen heeft ruim tweehonderd winkels en honderden medewerkers. Het familiebedrijf profileert zich als winkelketen waar klanten veel persoonlijke stijladviezen krijgen.

Andere winkels in problemen

Vorige week werden de coronaschulden en inflatie al te veel voor Doek Retail. Dit bedrijf exploiteert tientallen vestigingen van Vero Moda, Vila en Pieces. Het vroeg faillissement aan omdat het de tijdens de coronaperiode opgebouwde belastingschuld niet kan terugbetalen.

Vorige week probeerde koopjesketen Big Bazar nog via zo'n zelfde procedure extra tijd te krijgen om het bedrijf gezond te maken. De rechtbank wees dit verzoek maandag af.

Eerder gingen modeketens Score en kledingmerk Chasin' failliet. Ook Scotch & Soda viel om, maar dat bedrijf maakte een doorstart.