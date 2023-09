Hulpverleners later bij ongeluk omdat bestuurders over vluchtstrook rijden

Op de A59 bij Den Bosch zijn dinsdagmiddag achttien bestuurders beboet omdat ze op de vluchtstrook reden om een file te vermijden. De hulpverlening kwam als gevolg later op gang, meldt de politie. Er was een ongeval gebeurd op de snelweg.

"Helaas vonden achttien bestuurders het slim om via de vluchtstrook langs de volledig stilstaande file te rijden. Om er vervolgens achter te komen dat ze niet door mochten rijden. Daardoor kwam een aantal hulpverleners minuten later pas ter plaatse", aldus de politie.

Hoe hoog de boete wordt moet nog worden bepaald door justitie.

Ongeval

Op de A59 waren meerdere voertuigen op elkaar gebotst tussen de afslagen 's Hertogenbosch-West en Engelen in de richting naar Den Bosch. De weg was even dicht. Er ontstond een file van ruim 7 kilometer. De vertraging liep op tot bijna een uur.