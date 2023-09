Leider (34) van bende opgepakt die handelde in zwaar illegaal vuurwerk

Een 34-jarige man uit Breda is dinsdag aangehouden voor de handel in zwaar illegaal vuurwerk via de berichtendienst Telegram. De man wordt door de politie gezien als de leider van een bende waar ze de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. De verdachte zou deze handel mogelijk maken door de beheerder te zijn van de Telegramsite.

Het huis van de verdachte Bredanaar is dinsdag door de politie onderzocht. In het huis is geen vuurwerk gevonden. Dat was volgens een politiewoordvoerder ook niet de verwachting. "We hebben onder meer de telefoon van de verdachte in beslag genomen. Via de telefoon zijn we uitgekomen bij de Telegramsite. Zo konden we die offline halen."

Het speciale milieuteam van de politie Zeeland-West-Brabant deed de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek naar het aanbieden van professioneel vuurwerk aan particulieren via Telegram. Rechercheurs stuitten in het onderzoek op een groep die op deze manier zwaar professioneel vuurwerk verhandelde. Dit volgens de politie met als een van de 'grote mannen' hierachter de nu aangehouden Bredanaar.

De man is al eerder veroordeeld voor het aanbieden van zwaar vuurwerk aan particulieren. Hij zit nog vast en wordt gehoord.

Politie en justitie doen verder onderzoek naar de overige beheerders van de groep, aanbieders en afnemers van het vuurwerk.