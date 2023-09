Vrouw (26) omgekomen bij ongeluk met vrachtwagen op de A59

Bij een ongeluk op de A59 bij Waspik is woensdagochtend een 26-jarige vrouw uit Uden om het leven gekomen. De auto van het slachtoffer botste achterop een vrachtwagen en kwam deels onder de vrachtwagen terecht. Dat maakte de politie bekend.

Het ongeluk gebeurde rond tien uur voor het knooppunt Hooipolder. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niks meer voor het slachtoffer betekenen. Ze overleed op de plek van het ongeluk.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.

Rond een uur was het politieonderzoek op de plek van het ongeluk klaar. De berging van de voertuigen was toen nog in volle gang. Ook moest het wegdek worden schoongemaakt.

Om twee uur, een uur eerder dan verwacht, waren die werkzaamheden afgerond. De weg in de richting van Zierikzee werd toen weer vrijgegeven.