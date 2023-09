Enorm tekort aan personeel: gevangenis adverteert nu zelfs op de poort

De bekendste gevangenisdeur van Nederland is omgetoverd tot een grote reclamezuil. Op de bekende grote blauwe deuren van de gevangenis in Vught staat nu de tekst: ‘Er zit meer achter deze poort’.

De deur is altijd in beeld als er iets aan de hand is in Vught. En dat is best vaak want in Vught zitten de grootste criminelen van het land.

Navraag leert dat de tekst 'Er zit meer achter deze poort' bedoeld is om personeel te werven. Onder de grote tekst staat werkenbijdji.nl, de website waarop Dienst Justitiële Inrichtingen alle vacatures plaatst.