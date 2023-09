In een huis aan het Nonnenveld in Uden is woensdagochtend een dode gevonden. Hoe het slachtoffer is overleden is nog niet duidelijk. De politie doet op dit moment onderzoek in het huis.

Ron Vorstermans Geschreven door

De politie gaat in elk geval niet uit van een natuurlijke doodsoorzaak. De vondst van de dode werd aan het eind van de ochtend gemeld.