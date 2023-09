Ongeluk op de A2 bij Empel zorgde voor enorme vertraging

Een ongeluk op de A2 bij Empel zorgde woensdagmiddag voor meer dan een uur vertraging wanneer je richting Utrecht wilde. Het stond rond half drie vast tussen Sint-Michielsgestel en de Empelbrug. Bij Empel waren twee van de drie rijstroken dicht.

Rond drie uur was de weg weer vrij. Vanaf dat moment begon de vertraging af te nemen.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn.