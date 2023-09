Deze bofkonten kunnen last-minute kamperen: 'Dit weer is een cadeautje'

Met net geen 30 graden is het de warmste 6 september ooit. En dan is juist nu de vakantie voor de meeste mensen voorbij. Maar voor de geluksvogels die nu aan het kamperen zijn is het extra genieten. “Het is grandioos”, zegt Jeroen ter Horst terwijl hij onder de luifel van zijn caravan op een campingstoel neerploft.

Jeroen en zijn vrouw Jessica vertoeven deze week op vakantiepark TerSpegelt in Eersel. Toen ze de vakantie twee maanden geleden boekten, kwam het nog met bakken uit de lucht. “We wilden er nog een weekje tussenuit en zouden wel zien wat het weer zou doen. Maar dit hadden we niet verwacht”, zegt Jessica enthousiast. “We hebben heel veel mazzel. Dit is echt een cadeautje.”

Het stel verblijft in een caravan op een open grasveld bij het water. Hoewel het 30 graden is, is kamperen volgens Jessica nu prima te doen. “We hebben een airco in de caravan, maar die hebben we nog niet eens nodig gehad. Overdag is het warm, maar ‘s avonds koelt het lekker af. Dus dat is perfect.”

Even verderop zitten Gijs en Linda van Hees uit Alphen voor hun chalet. Op het grasveldje ervoor rent hun dochtertje Elize rond met een waterpistool. “Ja, we hebben een goede week uitgekozen”, zegt Gijs. “We hebben de hele zomer ons huis verbouwd en waren toch nog even toe aan vakantie. Maar toen we twee weken geleden boekten wisten we niet dat het zo mooi zou worden.”

Ondanks dat de vakantie voorbij is, proberen veel mensen toch nog even dat zomergevoel mee te pakken. De telefoon bij TerSpegelt staat roodgloeiend. “Voor deze week hebben er last minute nog 200 mensen geboekt en gisteren zijn er voor komende week ook nog 50 boekingen binnengekomen”, vertelt medewerker Kim Botteram. Dat zijn vooral jonge gezinnen en ouderen. “Het is echt boffen. Ik hoop dat het zo tot sinterklaas blijft, maar dat moeten we nog bezien”, lacht ze.