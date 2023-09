Brutale dief op slippers pikt fietscomputer tussen winkelend publiek

De politie van Helmond zoekt een brutale dief op slippers. Hij pikte op klaarlichte dag tussen het winkelend publiek een fietscomputer van een stuur. "Hij lijkt niet bang te zijn om betrapt te worden", schrijft de politie op haar website.

De dief is op de website van de politie herkenbaar in beeld gebracht. Ook het kenteken van zijn scooter is haarscherp te lezen. "Maar dat bleek vals te zijn", zegt de politie.

"De man heeft kennelijk maling aan het winkelende publiek om hem heen. Hondsbrutaal parkeert hij zijn scooter naast de fiets en haalt het computertje er vanaf. Daarna gaat hij er op zijn scooter weer vandoor", concludeert het opsporingsteam.

Om de man aan te houden, worden nu een duidelijke foto en signalement verspreid. De man droeg een zilvergrijze helm. "Maar gelukkig was hij ook nog zo vriendelijk om die op enig moment af te zetten. Daardoor staat hij vol in beeld. Wie is deze dief op slippers? Er moeten mensen zijn die hem herkennen", besluit de politie.