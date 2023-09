Auto stuift in volle vaart door de wasstraat, chauffeur blijft ongedeerd

Een oudere man is woensdag per ongeluk in volle vaart dwars door een autowasstraat in Oss gereden. Volgens de eigenaar reed hij 'zeker 50 kilometer per uur'. De onfortuinlijke chauffeur belandde uiteindelijk aan de overkant van de Kantsingel in het struikgewas. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Nadat de bestuurder de wasstraat uitvloog met zijn auto, schoot het voertuig eerst over een fietspad, een straat en nog een fietspad aan de overzijde. Vervolgens klapte hij met zijn auto tegen een boom en kwam daarna abrupt tot stilstand bij een prullenbak en het struikgewas. Volgens omstanders was het een groot geluk dat er geen ander verkeer op de fietspaden of weg passeerde terwijl de man er dwars overheen schoot. Toen het stof eenmaal was neergedwarreld, bleek de schade groot. Flarden wasborstels lagen verspreid op terrein van de autowasstraat. Ook het paaltje met lichten waarmee gebruikers van de wasstraat hun voertuig in de juiste positie kunnen zetten, lag er compleet uit. Vermoedelijk is het ongeval een klassiek geval waarbij gas- en rempedaal per ongeluk worden verwisseld. De chauffeur is door personeel van de ambulance onderzocht. Hij kwam er ongeschonden vanaf.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision