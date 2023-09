Watervervuiling Veen leidt tot Kamervragen: 'Kan daglicht niet verdragen'

Bolletjes piepschuim vermengd met rivierzand. (foto: Raoul Cartens) Matthijs Roza vist zelfs complete plastic zakken uit het water. (foto: Raoul Cartens) Volgende 1/2 Bolletjes piepschuim vermengd met rivierzand. (foto: Raoul Cartens)

De Tweede Kamer fractie van Belang van Nederland wil opheldering van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de watervervuiling in de Veense Put bij Veen. Aanleiding is de onrust die bij omwonenden is ontstaan nadat Matthijs Roza op Omroep Brabant vorige maand de noodklok luidde over plotselinge vervuiling van de Veense Put met plastic en tempex. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt daar slib en zand in het water gestort om de put minder diep te maken.

De partij maakt zich ook zorgen over de kwaliteit van het drinkwater dat daar wordt gewonnen voor de regio Den Haag. “Nog geen 2 kilometer stroomopwaarts van de plek waar waarschijnlijk zaken zijn gedumpt die het daglicht niet kunnen verdragen, is de waterinname van drinkbedrijf Dunea.”

“Wij krijgen van partijgenoten door dat de vracht van de binnenvaartschepen niet zo zuiver is."

Volgens fractievoorzitter Wybren van Haga 'mag er geen loopje worden genomen met de kwaliteit van drinkwater'. "Plastic flessen, vuilniszakken, maar vooral heel veel kleine stukjes tempex - piepschuim - drijven sinds kort rond in de Veense Put bij Veen. Om verzakking van de dijken te voorkomen wordt daar zand of slib in het water gestort om de put minder diep te maken. Binnenvaartschepen met stortmateriaal uit België varen af en aan. De Veense Put veranderde volgens onze bronnen ineens in een 'plastic soep'. “Wij krijgen van partijgenoten door dat de vracht van de binnenvaartschepen niet zo zuiver is. En dat verontrust ons, want onderzoeksprogramma Zembla besteedde vorig jaar ook aandacht aan het ontdiepen van voormalige zandputten en kwam tot verontrustende conclusies." Uit onderzoek bleek dat naast vervuiling met plastic afval in de meeste scheepsladingen ook chemische verontreiniging zat. Na de stortingen ging de waterkwaliteit in de zandputten hard achteruit. De voorman van Belang van Nederland wil opheldering van verantwoordelijk minister Harbers. Hij wil weten of de hoogte is van de watervervuiling en de onrust die hierdoor is ontstaan. Ook wil hij de garantie van Harbers dat het water in de Veense Put geschikt blijft om drinkwater van te maken en om in te recreëren. Want volgens Van Haga gaat het gerucht dat de inname van water door Dunea tijdelijk is gestaakt.



TV-programma Zembla kwam tot schokkende conclusies over het ontdiepen van zandputten: