Peperdure Bentley volledig in de kreukels tegen boom bij tankstation

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision Volgende 1/4 Een Bentley van 520.000 euro geparkeerd tegen een boom

Op de afrit van de A27 in Oosterhout is woensdagmiddag een bestuurder de macht over het stuur van zijn Bentley verloren. De auto knalde tegen een boom en vloog in brand. De bestuurder kon op tijd ontsnappen.

