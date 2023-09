Johan (88) is na bloemcorso zijn hoorapparaat kwijt: 'Ten einde raad'

"Zoiets moois hadden we nog nooit gezien", vertelt Johan van Broekhoven (88) uit Schiedam. Hij was dit jaar voor het eerst naar het bloemencorso in Zundert komen kijken, samen met zijn vrouw en haar familie uit Duitsland. Maar als hij weer thuiskomt, slaat de stemming om. Hij is zijn gehoorapparaat kwijt en een nieuwe is wel heel duur met zijn AOW'tje

Dit jaar kwamen er samen met Johan zo'n 50.000 mensen een kijkje nemen bij het corso in Zundert, waar de prachtigste praalwagens bedekt met dahlia's aan de menigte voorbijtrekken. En daar was Johan er, voor het eerst, dus eentje van. Het stond namelijk al lang op zijn bucket list van dingen die hij ooit nog wilde doen. Daarom was hij zondag speciaal vanuit Schiedam met de auto naar Breda gereden, om daar de bus naar Zundert te nemen. "Mijn gehoor laat het dan wel afweten, maar ik ben nog hartstikke kwiek", grinnikt Johan over zijn reis. "We hebben de hele dag op een muurtje gezeten in de Burgemeester Manderslaan, tegenover een beeldje." Daar moet hij ergens in de tuin liggen, is zijn vermoeden.

"Dit zorgt toch voor een verdrietige afloop."

Door de drukte en het lawaai van de mensenmassa's heeft hij het in Zundert niet gemerkt. "Pas toen ik aan mijn oor voelde", zegt hij. En dat zit hem helemaal niet lekker. "Een nieuw gehoorapparaat kost me 500 euro, maar ik ben een AOW'er met een klein pensioen. Dus ik ben ten einde raad. Dit zorgt toch een beetje voor een verdrietige afloop van zo'n mooie dag." Daarom wil hij toch proberen om het apparaatje op te sporen. "We zijn daar nog geholpen door bewoners, die ons kussentjes aanboden en gekleed waren in roze shirts", herinnert hij zich. "Het waren heel lieve mensen en de dag was heerlijk en prachtig." Misschien dat zij iets gevonden hebben. Of wellicht andere mensen die in deze straat zijn geweest.

De plaats delict (foto: Google Maps)