Man aangehouden na vondst dode vrouw in Uden

De politie heeft woensdagavond een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een vrouw in Uden. Het 41-jarige slachtoffer woonde op het Nonnenveld en werd eerder op de dag in haar woning gevonden door de buurvrouw.

"De man is ingesloten op het bureau voor verhoor, ons onderzoek gaat verder", zo laat de politie weten in een bericht op social media. Hoe het slachtoffer is overleden is nog niet duidelijk. De politie gaat in elk geval niet uit van een natuurlijke doodsoorzaak.

De buurvrouw was gewaarschuwd door iemand die het vreemd vond dat de deur niet open werd gedaan. Toen de bezoeker en een buurvrouw over de schutting klommen en het huis in gingen, vonden ze de dode vrouw.

De overleden vrouw woonde alleen in het huis aan het Nonnenveld. Ze was pas in haar woning ingetrokken, zo lieten omwonenden weten.

