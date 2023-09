Lynn werd pas later verliefd op golf en wil nu richting wereldtop

De eerste paar keer dat ze op de golfbaan stond, vond ze er maar weinig aan. Nu vier jaar later is Lynn van der Sluijs (17) Nederlands kampioen tot en met 21 jaar. De Bossche wil richting wereldtop en heeft daar veel voor over. “Maar ik heb een hele lange weg te gaan.”

Hockey en dansen waren haar hobby’s. Golfen, daar had Lynn nog nooit over nagedacht. Totdat haar vader de golfbaan bezocht en het een leuke sport vond. Hij nam zijn zoon Thom mee en uiteindelijk was hij het die zijn zus enthousiasmeerde. “Toen ik voor het eerst golfde, was dat geen liefde op het eerste gezicht. Maar hoe vaker ik het deed, hoe interessanter het werd. Het is bovendien lekker in de buitenlucht, daar geniet ik van.”

Van het hockeyveld en danscentrum naar de golfbaan. Geen sport die erg populair is bij leeftijdsgenoten. “In Nederland is golf niet zo’n grote sport, maar in diverse andere landen is dat wel zo. Er hangt daar een andere sfeer, het is wat laagdrempeliger. Al is dat sinds corona ook in Nederland aan het veranderen. De laatste jaren zie ik steeds meer jonge mensen voor het golfen kiezen.”