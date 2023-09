Pasqualle is topgolfer maar niet meer op hoogste niveau: 'Door onzekerheid'

Pasqualle Coffa (26) was een laatbloeier in de golfsport. Ze begon pas als tiener. Ze knokte zich op spectaculaire wijze omhoog richting het hoogste niveau. Maar na een minder jaar is ze nu niet meer actief op het hoogste niveau. Ondanks sportieve tegenslagen blijft ze haar hart volgen en zich vol op golf richten. “De laatste tijd was het echt niet makkelijk, maar ik kom hier doorheen.”

Leon Voskamp Geschreven door

In het begin van haar golfjaren ging het hard met haar ontwikkeling. Tot haar 16e had ze nog nooit een golfclub aangeraakt, maar het bleek haar te liggen. “Ik heb altijd paardgereden en zag daar toekomst in. Totdat ik op vakantie kennismaakte met golf. Een technische sport die ik interessant vond om te gaan doen.” Dat ze het zou gaan schoppen tot de Nederlandse top had ze als tiener nooit verwacht. “Ik deed het vooral voor de lol, maar ik merkte dat ik steeds beter werd. Hoe hoger het niveau, hoe meer ik me richtte op details. Ten opzichte van de concurrentie liep ik in het begin natuurlijk achter, want golf is een ervaringsport. Maar door veel te golfen, maakte ik grote sprongen.”

"Als je goed presteert, kun je hier zeker je boterham mee verdienen."

In de winter van 2018 stapte ze door een kwalificatietoernooi van de amateurs over naar de profs. “Op dat moment mag je gaan spelen voor prijzengeld. Als je goed presteert op de grote toernooien, dan kun je zeker je boterham verdienen met golf. Al kost de sport ook veel geld, bijvoorbeeld door het vele reizen. Maar gelukkig heb ik sponsoren die me steunen.” Dat ze de kwaliteiten heeft om mee te draaien in het profcircuit, daar zijn geen twijfels over. Al meerdere keren behaalde ze bijna de top tien bij toernooien in de Ladies European Tour. Maar zoals bij veel andere topsporters brak er een mindere periode aan. “Ik heb een aantal tegenslagen gehad en daardoor komt er onzekerheid om de hoek kijken. Je weet wat je kan, maar het komt er niet uit. Als je als golfer iets nodig hebt, dan is het zelfvertrouwen. Je staat alleen op de baan, jij moet het laten zien.”

"Andere sporters worstelen ook."