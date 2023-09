Gratis smeren en drinken: deze maatregelen nemen festivals tegen de hitte

Ook dit weekend stijgt het kwik nog tot ruim boven de dertig graden. Veel festivals en evenementen die dit weekend op de planning staan, nemen daarom extra maatregelen. Zo wordt er op festivals zoals Total Loss en Dream Village gezorgd voor veel verkoeling en gratis zonnebrandcrème.

Total Loss in Best

Fans van Snollebollekes, Paul Elstak en nostalgische artiesten als Ch!pz kunnen zaterdag en zondag los op Aquabest in Best. Daar is aan alles gedacht om de hitte tijdens het dansen door te komen. Zo zijn er extra watertappunten gemaakt, waar waterflesjes van de bar gratis bijgevuld kunnen worden. Lege flessen van thuis meenemen is niet toegestaan, maar lege waterzakken wel.

Op het terrein zijn meerdere tenten opgezet voor schaduwplekken. Op het strand zijn palen geïnstalleerd waar bezoekers zich kunnen insmeren. Ook is er de Snollie’s Wasstraat, waar bezoekers onder een neveldouche kunnen gaan staan of natgespoten worden door waterpistolen. In het water kan ook verkoeling worden gezocht. Zwemmen mag niet, maar pootje baden wel.

Draaimolen Festival

De liefhebbers van kunstzinnige dance kunnen dit weekend terecht op Draaimolen in Tilburg. De organisatie heeft een hitteplan opgesteld. Zo is er gezorgd voor veel schaduwplekken, twee podia zijn zelfs volledig in de schaduw. Er zijn watertappunten geregeld waar bezoekers gratis water kunnen tappen. Op dit festival mag je wel je eigen flesje meenemen. En er is gratis zonnebrandcrème. "Bovendien zitten we in een bos, dus is de luchtkwaliteit een stuk beter dan in de stad", aldus de organisatie.

Dream Village

Ook de hardstyleliefhebbers kunnen dit weekend het hoofd koel houden, want ook op festival Dream Village in Breda zijn maatregelen getroffen. Er zijn een aantal overdekte podia en op de rest van het terrein veel schaduwplekken. Er zijn zonnebranddispensers neergezet, waar bezoekers gratis kunnen smeren. Bij de EHBO staan kuipen water met sponzen, die bezoekers boven zich uit kunnen knijpen. Daarnaast is er gratis drinkwater te krijgen. Ook hier mogen bezoekers geen lege flesjes meenemen van huis, maar iedere gast krijgt bij binnenkomst een muntje waarmee ze een recyclebare beker kunnen halen.

Corso Valkenswaard

Naast de festivals is ook op andere evenementen aan maatregelen gedacht. Voor de bezoekers van het Bloemencorso in Valkenswaard zijn extra watertappunten neergezet. Via led-borden wordt opgeroepen om voldoende te drinken en ook om goed in te smeren.

KLG Parelrun

Voor de hardlopers die dit weekend meedoen aan de KLG Parelrun in Eersel word het misschien wat afzien. Daarom heeft de organisatie een noodscenario klaarliggen. Zo gaan de 10 en 15 kilometer-routes niet door. Deelnemers die zich daarop ingeschreven kunnen de 5 kilometer-route meerdere keren lopen. Op die manier kunnen ze beter in de gaten houden hoe ze zich voelen. Ook wordt gezorgd voor extra verzorgingsposten met water en sponzen, zodat deelnemers goed kunnen koelen en op tijd kunnen drinken.