Luke ging van Champions League naar Keuken Kampioen Divisie: 'Goede stap'

Luke Mbete was net 18, toen hij zijn debuut maakte in de basis van Manchester City. Om ervaring op te doen verhuurt de Europese grootmacht de jeugdinternational voor een seizoen aan FC Den Bosch. Van voetballen met de beste spelers ter wereld tot strijden voor de punten in de Keuken Kampioen Divisie. “Dit is voor mij de juiste plek om te laten zien wat ik kan.” Luke is pas 19, maar wil een leidende rol bij zijn club

Als contractspeler bij de winnaar van de Champions League naar het tweede niveau in Nederland, het is een enorm verschil. Maar de verdediger ziet het als de juiste stap om te groeien. “Voor mij was het goed om uit mijn comfortzone te stappen. Wonen in het buitenland, voetballen in een andere competitie en een nieuwe taal leren: het is belangrijk voor mijn ontwikkeling. Er waren meer mogelijkheden, maar ik voelde dat FC Den Bosch me heel graag wilde hebben.”

Ook een grote stap is het verruilen van Londen voor Den Bosch. “Ik kom uit de hoofdstad, een fantastische en drukke stad. Den Bosch is een fijne plaats die ik nog wel aan het ontdekken ben. Het is lekker rustig en ik kan me hier helemaal focussen op het voetbal. Mijn familie komt over wanneer ze kunnen. Of ik zelf kan koken? Ik ben zeker niet slecht en anders vraag ik om hulp”, zegt hij lachend.