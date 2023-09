Illegale actie van Frans Kapteijns slaat aan: meer borden 'Beschermde berm'

Brabants bekendste boswachter Frans Kapteijns stoort zich mateloos aan al het afval dat weggebruikers uit het raam van hun auto gooien. Maar wat doe je daartegen? Hij bedacht het bord 'Beschermde berm' en zette dat langs de oprit naar de A65. Dat mocht natuurlijk niet, want daar heb je een vergunning voor nodig, maar het bleek wel te werken. Stiekem vond de gemeente Tilburg het wel een goed idee, dus nu staat het er toch. Met toestemming. En zeker dertig gemeenten willen het bord nu ook.

Frans Kapteijns is al die rotzooi een doorn in het oog. "Het is één vuilnisbelt. Ik ging toen om de tafel zitten met communicatiebureau Fama Volat om te bedenken hoe we dit konden stoppen."

Ze bedachten dat er een bord moest komen en dat moest er officieel uitzien. “We wilden de berm een bepaalde status geven, want we dachten dat dat zou helpen. Daarom lijkt het bord op zo’n bord dat bij een beschermd natuurgebied staat.”

Toen het ontwerp af was, kon het bord geplaatst worden. Zo gezegd, zo gedaan. “Als een soort guerrilla-actie hebben we het neergezet bij de oprit van de A65 in Tilburg." Zo'n guerrilla-actie is vooral bedoeld om met weinig middelen toch veel publiciteit te krijgen. Frans begreep dan ook wel dat de gemeente vroeg om het bord te verwijderen. "Terecht natuurlijk. We hadden nu eenmaal geen vergunning.”