Politie niet blij met heksenjacht op 'kinderlokkers': ‘Zorgt voor onrust'

Er is onrust ontstaan in Goirle, Riel en Tilburg over kinderlokkers die daar actief zouden zijn. De politie kreeg daarover de afgelopen week drie meldingen, maar kon geen bewijs vinden. Bezorgde ouders waarschuwen anderen nu op social media, maar daar is de politie niet blij mee. “Dit zorgt onnodig voor onrust”, legt woordvoerder Rob Luijten uit.

De eerste melding kwam maandag bij de politie binnen. Een kind in Riel had tegen zijn ouders verteld dat hij door twee mannen in een donkere auto was gevraagd om in te stappen. Een paar dagen later gebeurde iets soortgelijks in Goirle. Toen boden twee mannen in een witte bestelbus een kindje geld aan om bij ze in te stappen.

"Dit geeft aan dat mensen spoken beginnen te zien."

De politie nam de meldingen hoog op en startte een onderzoek. Ondertussen schreef een van de ouders over het voorval met de witte bestelbus op Facebook. Dat werd vervolgens meer dan 80 keer gedeeld. “En toen begonnen de speculaties”, vertelt Luijten. Want diezelfde dag kwam er weer een melding binnen, deze keer vanuit Oisterwijk. “Iemand had twee jonge mannen bij een zwarte bestelbus gezien die naar een huis wezen. Hij vroeg zich af of dat niet met de kinderlokkers te maken kon hebben”, vertelt Luijten. “En dat geeft aan dat mensen spoken beginnen te zien.” Veel ouders reageren verontwaardigd onder een bericht dat de politie hierover deelt op Facebook. “Wij zijn juist blij dat dit gedeeld wordt. Niet om bang te worden, maar om dit weer onder de aandacht te brengen en dus alerter te zijn”, schrijft Marielly. En Amanda zegt: "Ik word liever drie keer te veel gewaarschuwd dan één keer te weinig.” Jose is het wel met de politie eens. “Waarschuw de kinderen en let zelf mee op. Maar organiseer geen heksenjacht.” Dat is precies waar de politie bang voor is. "Vroeger werd zoiets onderling in de buurt gedeeld en dan werd er op straat op gelet. Maar met social media wordt dit ongekend groot", zegt Luijten. “Zo wordt iedereen die voldoet aan de signalementen met de nek aangekeken. We willen voorkomen dat iemand een kind vriendelijk aanspreekt en meteen op social media staat. Het zou jouw vader kunnen zijn.”

"Dit zijn serieuze meldingen en die leggen we niet zomaar naast ons neer."