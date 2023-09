Haringvlietbrug in het weekend dicht voor veiligheidstests en asfalteren

De Haringvlietbrug op de A29 tussen West-Brabant en Rotterdam is vanaf vrijdagavond tien uur tot en met maandagochtend vijf uur in beide richtingen dicht. Dat gebeurt onder meer omdat de veiligheid van de brug wordt getest. Zo wordt onder meer de snelheid waarmee de brug open- en dichtgaat en de snelheid waarmee de brugklep in een noodsituatie tot stilstand komt, getest. Verder wordt een deel van de snelweg geasfalteerd.

De snelweg wordt afgesloten tussen op- en afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Ook de parallelbaan gaat dicht voor het verkeer. Rijkswaterstaat meldt dat het stuk weg dat wordt afgesloten langer is dan gebruikelijk. Voor voetgangers, fietsers en bromfietsers vaart er op zaterdag en zondag een pont tussen een strandje aan de noordkant bij Numansdorp en recreatiegebied Hellegatsplein. De brug was van 9 juni tot en met 4 augustus dicht voor al het verkeer vanwege groot onderhoud. Daarbij kreeg onder meer het beweegbare deel van de brug een flinke opknapbeurt. Op de omleidingsroutes, zoals op de snelwegen A17 en A16, ontstonden geregeld lange files. Dat zou dus ook dit weekend kunnen gebeuren.