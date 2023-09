Danny maakte een hit voor wereldberoemde K-popartiest

Hij kan zichzelf begraven in views: de mega-populaire Koreaanse artiest V. Maar ook mega-populaire Koreaanse artiesten weten de Bossche artiest en producer Absent Chronicles, oftewel Danny de Vlugt, blijkbaar te vinden. Danny mocht namelijk een nummer voor V produceren. "Dit is wel heel groot."

De frontman van de K-popband BTS heeft een solo-album uitgebracht. Dat zal niet iedereen veel zeggen, maar K-pop (letterlijk: Koreaanse pop) is ongekend populair. En niet alleen in Zuid-Korea. Ook de VS, Europa en andere delen van Azië is K-pop mateloos in trek, zeker bij de jeugd. Sommige nummers worden miljarden keren gestreamd op muziekdiensten. De meest bekende K-popband is zonder twijfel BTS. Hoewel BTS nu uit elkaar is, heeft V vrijdag een solo-album uitgebracht. Groot nieuws dus. Het album is één dag tijd al 2,5 miljoen keer verkocht. Het nummer, dat Blue heet, moest dan ook razendsnel gemaakt worden.

“Ik heb wel vaker aan iets gewerkt, maar de snelheid waar dit mee is gebeurd, is wel echt uniek”, zegt Danny. “Het is echt supertof om te doen, hoor. Ik maak vaak muziek voor andere artiesten, maar dit is wel heel groot. Het is supertof om uit zoveel hoeken van de wereld nu feedback te krijgen.”

Want K-pop is mateloos populair – ook in Nederland. “Ik zag laatst dat er vier K-popnummers in de Spotify-toptien stonden in Nederland. Heel veel popmuziek die nu hier geluisterd wordt is eigenlijk gewoon gemaakt in Korea. Ik denk dat wij dat hier niet eens echt doorhebben als we de radio aanzetten.” Overigens wist Danny niet voor wie hij het nummer moest produceren toen hij de opdracht binnenkreeg. “Er werd mij alleen gevraagd om iets in een bepaalde stijl te proberen en ik kreeg wat referenties. Ik dacht wel dat het iets met BTS te maken had, maar ik wist het niet zeker.”

