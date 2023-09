Veel rook na grote brand in afvalberg in Waalwijk, NL-Alert verstuurd

Aan de Van Hilststraat in Waalwijk heeft vrijdagavond een grote brand gewoed in een afvalberg van een afvalverwerker. De brand en de bluswerkzaamheden zorgden voor rookwolken die in de verre omgeving te zien waren. Vanwege de rook werd een NL-Alert verstuurd, maar die werd niet veel later weer ingetrokken.

De brand brak om halfzeven uit en was rond halfnegen geblust. De brand woedde in een berg afval in een grote betonnen container. De gitzwarte rookpluim die uit de container kwam was in de verre omgeving te zien. Omstanders zagen de zwarte rook op het industrieterrein en belden de hulpdiensten. Ondertussen grepen de omstanders in door een shovel en een kraan weg te rijden van de brand. De brandweer was er snel bij om het vuur te blussen. Witte rook

Bij het nablussen van de smeulende resten kwam opnieuw veel rook vrij. Een verslaggever van Omroep Brabant sprak over 'een dichte lage witte mist' die in de verre omtrek was. De brandweer raadde omwonenden aan om ventilatiesystemen uit te schakelen en ramen en deuren te sluiten.

