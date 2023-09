A73 dicht door geschaarde vrachtwagen, bestuurder bevrijd

De A73 tussen Cuijk en Haps is vrijdagavond dicht richting Venlo omdat er een vrachtwagen is geschaard. De bestuurder zat bekneld en is later bevrijd door de brandweer. Eerder op de avond was de gehele snelweg afgesloten omdat de weg bezaaid lag met brokstukken.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het is onduidelijk hoe de beknelde bestuurder het maakt. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk en wordt onderzocht door de politie. Op het ongeval kwamen veel hulpdiensten af. Er landde ook een traumahelikopter op het wegdek van de snelweg. Omleiding

Het is 's avonds laat nog niet bekend wanneer de weg weer vrij is, meldt Rijkswaterstaat. Voorlopig wordt het verkeer richting het zuiden vanaf knooppunt Ewijk omgeleid. Omrijden kan via Eindhoven over de A50, A2 en A67.

Foto: SQ Vision.