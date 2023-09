Dichte tot zeer dichte mist in Brabant, zicht minder dan 50 meter

Moet je zaterdagochtend vroeg de weg op dan is het oppassen. Het verkeer heeft vanochtend hinder van dichte tot zeer dichte mist. Op sommige plaatsen in Brabant is het zicht minder dan 50 meter. Het KNMI heeft vanwege de dichte mist code geel afgekondigd. Inmiddels is de mist aan het oplossen.

Lokaal kan de mist verraderlijk zijn voor het verkeer. Bij Woensdrecht was het zicht slechts zeventien meter. Ook in de omgeving van Gilze-Rijen en Tilburg was het zicht minder dan vijftig meter. In de loop van de ochtend zal de mist snel verdwijnen en gaat de zon schijnen. In Brabant wordt het zaterdagmiddag tropisch met 31 graden.