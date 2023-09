Vrouw op corsowagen onwel door hitte, optocht lag ruim een uur stil

Bij het bloemencorso in Valkenswaard is zondagmiddag een deelneemster die bovenop een wagen van buurtschap Graafschap stond te dansen onwel geworden door de hitte. De optocht werd een uur lang stilgelegd, terwijl ambulancepersoneel en brandweermedewerkers de vrouw probeerden te helpen. Na een uur werd de optocht hervat.

De hulpverleners hadden een ladder nodig om bij de vrouw te komen, die achterop de wagen stond. Twee grote parasols die langs de kant stonden, werden naar boven gebracht om de vrouw bovenop de wagen verkoeling te geven.

Het gaat goed met de vrouw. "Ze is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht", vertelt voorzitter Gabriella Buijs, die van de warmste editie ooit spreekt. "Daarna hebben we overlegd met de veiligheidscoördinator, de buurtschappen en de burgemeester om input gevraagd. Rijden we door? Er was geen reden om definitief te stoppen." De wagen van buurtschap Graafschap is wel uit de optocht gehaald.

Van de 13 grote wagens die meededen, finishten er uiteindelijk 11. "Eén buurtschap is gestopt, omdat geruchten gingen dat de EHBO alle buurtschappen adviseerde om geen mensen meer op de wagens te laten staan vanwege het tropische weer", vertelt voorzitter Gabriella Buijs. "Daarmee kwam hun act niet meer goed naar voren, vonden ze. Maar die oproep kwam niet van ons. We weten ook niet van wie wel. Het zorgde voor een verwarring, omdat sommige buurtschappen figuranten weghaalden en andere buurtschappen niet."

Extra drinkpauzes

Bij 32 graden was het voor de duwers van de wagens afzien. "Maar we hebben extra drinkpauzes, dus het is wel vol te houden", aldus een man die zich schrap zet om een zware wagen te duwen. Een andere deelnemer die met een wagen meeloopt, heeft het zweet op het voorhoofd. "Het is iets te warm", lacht ze. "Maar we hebben genoeg drinken in de kar."

De organisatie had drie extra waterpunten neergezet en had vooraf de buurtschappen ook gevraagd extra water mee te nemen. Ook waren er extra drinkpauzes van steeds vijf minuten. Daardoor duurde de optocht wel iets langer.

Ook was het iets rustiger langs de kant. Veel kijkers hadden een korte broek aan en een stoeltje mee en zochten verkoeling in de schaduw. "Ook bezoekers hebben we erop geattendeerd dat ze genoeg moesten drinken. Maar af en toe moest er toch een EHBO'er heen," zegt Ruijs.