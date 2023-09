Hier is de kans het grootst dat je 100 of ouder wordt

In Dongen wonen van alle gemeenten in onze provincie relatief gezien de meeste honderdplussers. Het zijn er 5,7 per duizend tachtigplussers om precies te zijn. Als je kijkt naar alle provincies hebben we in Brabant relatief weinig honderdplussers (2,4 per duizend tachtigplussers). Alleen in Limburg wonen er relatief gezien nog minder, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag naar buiten bracht.

Na Dongen wonen er in Bernheze relatief gezien veel mensen van honderd jaar of ouder, zo blijkt uit die cijfers. De top-5 van onze provincie ziet er als volgt uit: Dongen, 5,7 per 1000 tachtigplussers Bernheze, 5,1 per 1000 tachtigplussers Boxtel, 4,4 per 1000 tachtigplussers Heeze Leende, 4,3 per 1000 tachtigplussers Boekel en Son en Breugel, 3,8 per 1000 tachtigplussers In vijf Brabantse gemeenten woonden aan het begin van het jaar helemaal geen honderdplussers. Het gaat dan om Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Oisterwijk, Reusel-De Mierden en Veldhoven. In absolute aantallen scoren uiteraard de grote steden het hoogst. Dat blijkt uit deze Brabantse top-5 met daarin het aantal honderdplussers per gemeente: Eindhoven 39 Breda 35 Tilburg 24 Den Bosch 19 Oss 14 Volgens de cijfers van het CBS wonen er in de provincie Zeeland relatief gezien de meeste eeuwelingen: 4,2 per duizend tachtigplussers. Heel Nederland: 2572 honderdplussers

Nederland telde begin dit jaar 2572 mensen van honderd jaar of ouder. Dat zijn er ruim twee keer zo veel als twintig jaar geleden. Dat aantal zal volgens het CBS nog verder stijgen. Het statistiekbureau verwacht dat Nederland rond 2040 meer dan vijfduizend honderdplussers heeft. Verreweg de meeste honderdplussers zijn vrouw: 2172 tegenover vierhonderd mannen.

Beeld CBS.nl.