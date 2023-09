Jongeren en moskeeën samen in actie na aardbeving in Marokko

Initiatieven voor hulp aan Marokko na de zware aardbeving van vrijdagavond komen ook in onze provincie op gang. In Den Bosch bijvoorbeeld zijn de moskeeën Arrahma en Attakwa samen met de Stichting Marokkaanse Jongeren ‘s-Hertogenbosch (SMJH) een inzamelingsactie gestart. Op de Facebookpagina's van de moskeeën en de SMJH is een link te vinden waarmee een donatie kan worden gedaan.

Ook de Arrahmaan Moskee in Eindhoven en de Arrahmanmoskee in Breda zijn soortgelijke doneeracties begonnen.

Achmed Erassan van de Arrahma Moskee in Den Bosch geeft maandagochtend aan dat ze voorlopig heel bewust zijn begonnen met het inzamelen van geld. "Omdat we nu eerst samen met lokale partijen in Marokko aan het inventariseren zijn wat nodig is in het getroffen gebied", legt hij uit. Voor het schenken van spullen is het volgens hem daarom nog te vroeg.

De Arrahma moskee in Den Bosch is aangesloten bij de Samenwerkende Moskeeën Brabant en Zeeland (SMBZ). Daarbinnen wordt momenteel volgens Erassan bekeken of er in groter verband een actie kan beginnen.

'Hartverwarmend'

Erassan vindt het 'hartverwarmend' hoeveel reacties hij krijgt van mensen die willen helpen. Hij noemt het een 'enorme steun'. Specifiek wil hij ook de hulp die is toegezegd vanuit de Turkse gemeenschap in Den Bosch noemen. Steun waar hij heel blij mee is. "Zij hebben immers de ervaring van de aardbeving begin dit jaar in Turkije en Syrië", legt hij uit.

Het dodental als gevolg van de aardbeving in Marokko is maandag aan het begin van de middag al opgelopen tot bijna 2500. En inmiddels wordt ook steeds meer duidelijk over de verwoestingen die de aardbeving heeft aangericht. Dit vooral in stadjes en dorpen in het Atlasgebergte, dicht bij het epicentrum van de aardbeving, enkele tientallen kilometers ten zuiden van Marrakech.

Geen Giro 555

De NOS maakte maandagochtend bekend dat er geen landelijke hulpactie via Giro 555 komt voor de slachtoffers. Dit omdat van de samenwerkende hulporganisaties alleen de Rode Halve Maan, zusterorganisatie van het Rode Kruis, in het gebied actief is. Daarom is het Rode Kruis zelf een hulpactie gestart via Giro 6868.

Ook zijn er al verschillende andere landelijke initiatieven gestart. Zo hebben de Islamitische Stichting Nederland (ISN), Islamic Relief Nederland, Maroc Relief en de Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland (IHHN) allemaal een doneerknop toegevoegd aan hun website.

Ben jij een actie begonnen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko? Laat het ons weten via: [email protected].