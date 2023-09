Efteling-sprookje van Doornroosje aantal maanden gesloten voor renovatie

Het kasteel van Doornroosje (Foto: Efteling) Doornroosje in de Efteling (Foto: ANP) Volgende 1/2 Het kasteel van Doornroosje (Foto: Efteling)

Het sprookje Doornroosje zal de komende maanden gesloten zijn in de Efteling. Het is onderdeel van meerdere onderhoudswerkzaamheden in het Sprookjesbos. Het kasteel van Doornroosje wordt opgeknapt en ook het gebied eromheen wordt aangepast. Na de aanpassingen zal er een nieuwe wandelroute door het sprookjesbos lopen.