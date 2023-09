Al 10 maanden aan de kant door afgescheurde kruisband, maar toch positief

Een afgescheurde kruisband is een van de ernstigste blessures voor een voetballer. FC Eindhoven-verdediger Maarten Peijenburg liep op 15 november 2022 deze blessure op tijdens een training. Toen hij in juli van dit jaar weer bijna wedstrijdfit was, raakte hij opnieuw geblesseerd. Omroep Brabant bezocht de 26-jarige Boxtelnaar tijdens zijn revalidatie bij Anna TopSupport in Eindhoven. “Mentaal was het vooral in het begin lastig, maar gelukkig heb ik dingen naast het voetbal.”

Bij een kruisbandblessure denken we al snel aan sporters die schreeuwend van de pijn van het veld worden gedragen. Maarten dacht in eerste instantie niet aan kruisbandleed toen hij bij een duel op de training geblesseerd raakte.

“De pijn was even heftig, maar ik hoorde niks knakken. ’s Avonds ben ik nog naar mijn ouders gefietst en het vocht in de knie was eruit. Ik hoopte dat de blessure mee zou vallen, maar twee dagen later bleek uit onderzoek dat mijn kruisband was afgescheurd. Dat nieuws kwam als een onaangename verrassing, ik besefte het nog niet.”

Hij werd snel geopereerd en startte in Eindhoven met zijn revalidatie. Na zo’n negen maanden was de verdediger terug op het trainingsveld. Hij kwam steeds dichter in de buurt van speelminuten, totdat het opnieuw fout ging. “Een tegenslag in mijn revalidatie, waarbij ik weer bijna opnieuw moet beginnen. Ik wil geen tijd noemen voor mijn terugkeer, want ik wil het rustig en goed aanpakken.”

De voormalig jeugdspeler van PSV vond het vooral in het begin moeilijk om niet meer dagelijks op het veld te staan. “Mijn focus lag altijd op het voetballen, maar daarnaast deed ik ook andere dingen. Daar pluk ik nu de vruchten van. Natuurlijk staat mijn revalidatie op nummer 1, want ik wil zo sterk mogelijk terugkeren als voetballer. Daarnaast studeer ik Commerciële Economie en in het bedrijf van mijn vader heb ik een project opgericht om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen door middel van sport.”