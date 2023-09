Aardbeving in Marokko: Brabant komt in actie om slachtoffers te helpen

Marokko werd vrijdagavond opgeschrikt door een verschrikkelijke aardbeving in de omgeving van Marrakesh. Het dodental is inmiddels opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden ligt zelfs al rond de 5500. Om de slachtoffers in Marokko te helpen zijn er op veel plaatsen acties opgestart. Ook Brabant komt in actie.

Arnold Tankus Geschreven door

In verschillende gemeenten in Brabant worden spullen opgehaald of wordt geld ingezameld om de slachtoffers in Marokko te helpen. Op onderstaande kaart vind je een overzicht met waar je per gemeente terecht kan. Heb je ook een inzamelactie en staat deze er nog niet bij, mail dan naar [email protected] Klik op de gemeenten om te zien waar welke actie wordt gehouden: