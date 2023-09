Dick Jaspers niet meer nummer 1: 'Als ik blijf verliezen stop ik ermee'

Vijf jaar lang voerde Dick Jaspers (58) de wereldranglijst aan. De driebander uit Sint Willebrord verloor afgelopen week tijdens het WK in Turkije een spectaculaire wedstrijd van Eddy Merckx en zakte daarmee naar de vierde plek op de ranglijst. “Ik heb de nederlaag echt even moeten verwerken. Als het niet wil lukken, word ik alleen maar nog gemotiveerder. Maar als ik mijn niveau niet meer kan halen en ik blijf verliezen, dan hou ik ermee op."

Leon Voskamp Geschreven door

Dick is al vele jaren een wereldtopper in zijn sport. Hij pakte onder andere vijf wereldtitels en is overal waar hij komt een favoriet voor de eindzege. Dit jaar begon hij met de winst van een groot toernooi in Korea en pakte hij zijn 22ste nationale titel. Maar daarna stokte de zegereeks. “De resultaten vallen tegen, ik kom vaak net iets tekort. Ik zit nu in een fase dat het vaak om één punt verschil gaat. Topsport kan keihard zijn, een zwak moment is het verschil tussen winnen en verliezen.”

"Een zure nederlaag, die kwam wel even aan."

Op het WK in de Turkse hoofdstad Ankara was hij erg dicht bij een plaatsje bij de laatste acht. “Ik stond ver achter, maar toonde een enorme mentaliteit en gaf niet op. Uiteindelijk kreeg ik drie matchpunten, maar kwam ik zo’n vijftien centimeter tekort voor de winst. Eddy Merckx (naamgenoot van de bekende wielrenner, red.) maakte het vervolgens keurig af. Een zure nederlaag en lelijke streep door de rekening, die kwam wel even aan. Het WK is namelijk een magisch toernooi waar je je graag wil laten zien.” Dat 2023 minder verloopt dan voorgaande jaren, komt volgens Dick onder andere door de toegenomen concurrentie. “Ik sta al zo lang aan de top en ben niet meer de jongste. Je laat je weleens verrassen door nieuw bloed. De nieuwe wereldkampioen Phuong Vinh Bao was een paar jaar geleden nog onbekend. Voor de sport is het erg goed dat de wereldtop nog breder is geworden. Je hebt nu zeker twintig spelers die een toernooi kunnen winnen Dat het WK volgend jaar in Vietnam is, is prachtig. De sport leeft daar enorm.”

"Als ik mijn niveau niet meer haal, dan hou ik ermee op."